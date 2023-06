Il 17% dei cittadini prende appuntamento all’anagrafe e poi non si presenta: appello dell’Amministrazione

In Comune a Thiene dal primo gennaio al 20 giugno 2023 su 3.654 prenotazioni effettuate on line per accedere ai servizi demografici, ben 610 persone (quasi il 17% di quanti hanno preso appuntamento) non si sono presentate allo sportello e non hanno avvisato.

Una situazione che ha indotto l’amministrazione comunale a lanciare un appello per un maggior senso di responsabilità verso gli uffici comunale e soprattutto verso i propri concittadini che magari avevano necessità e non hanno trovato slot di appuntamenti liberi.

“È importante un uso responsabile da parte degli utenti del servizio di prenotazione on line – è l’appello dell’assessora ai Demografici, Anna Maria Savio – perché permette un servizio migliore per i cittadini e una maggiore efficienza e razionalizzazione del lavoro del personale comunale e quindi degli appuntamenti. Ancor più nel periodo estivo è davvero fondamentale che il cittadino abbia senso civico”.

“Raccomando quindi la puntualità e – aggiunge Savio – qualora si fosse impossibilitati a presentarsi, invito a provvedere tempestivamente alla cancellazione dell’appuntamento fissato: la funzione è molto semplice ed è inserita nella comunicazione di conferma dell’appuntamento che viene inoltrata agli interessati tramite il servizio di prenotazione online. Adottare questa modalità collaborativa consente agli Uffici di offrire un buon servizio, garantendo a tutti lo spazio necessario. Ricordo, infatti, che non disdire un appuntamento preso vuol dire occupare un posto a un altro utente che ne ha bisogno”.

Nel periodo estivo gli uffici dei servizi demografici del Comune di Thiene assistono, infatti, ad un aumento significativo delle richieste di accesso per rilascio di carte di identità e di certificazioni varie.

La modalità ormai consolidata da molti anni è quella che offre al cittadino la possibilità di prenotare il proprio appuntamento on line comodamente da casa, così da evitare di perdere tempo poi in Municipio a causa di code per la concomitanza di più utenti agli sportelli.

Le postazioni front office sono cinque e di queste tre sono quelle abilitate all’emissione della Carta d’Identità Elettronica.

Per verificare le date di nuovi appuntamenti che si rendessero disponibili, una volta cancellato il proprio appuntamento, il Comune si consiglia di visionare regolarmente il servizio prenotazioni online, qualora ad un primo accesso non fosse disponibile il giorno o l’orario desiderato.

Precisa il sindaco Giampi Michelusi: “L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di dare risposte tempestive e concrete all’utente necessita di senso civico da parte della Cittadinanza. La prenotazione on line ci ha permesso di erogare un servizio sempre più efficiente nel tempo: manteniamolo tale con la sensibilità di tutti”.

Con la prenotazione si accede allo sportello per numerose pratiche come la Carta d’Identità Elettronica, cambi di residenza, rilascio certificati ed autentiche, firma copie, dichiarazioni di nascita, pubblicazioni di matrimonio, separazioni, divorzi, dichiarazione di morte, certificati ed estratti di stato civile.