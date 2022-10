CdM: dl unico su Covid, carcere ostativo e Rave party

Le altre misure riguardano il Covid: anticipo della fine dell’obbligo di vaccino per i medici e le altre professioni sanitarie. Proroga invece dell’utilizzo della mascherina negli ospedali e nelle Rsa.

Il contrasto ai rave Party: reclusione da 3 a 6 anni, multe da 1.000 a 10.000 euro e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica. In caso di condanna, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione.

Il consiglio dei ministri ha approvato la nomina dei sottosegretari e dei viceministri. Venerdì dovrebbe tenersi un nuovo CdM per la nomina dei viceministri e nella stessa giornata viceministri e sottosegretari dovrebbero prestare giuramento. Nella lista dei primi intanto non c’è più il nome di Giuseppe Mangialavori. Al suo posto, sempre in quota Forza Italia, ci sarebbe Maria Tripodi. Per Fi ci sarebbero poi Sandra Savino ex deputata non rieletta che viene dal Friuli Venezia Giulia. In lista anche Matilde Siracusano, rieletta con gli azzurri.

Il caro bollette avrà uno spazio dedicato, che verrà affrontato in un’altra occasione.