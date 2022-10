Incidente in malga, giovane al lavoro soccorso con l’eliambulanza del Suem

Un giovane all’opera in una malga sull’Altopiano di Asiago è stato soccorso nella prima mattinata di lunedì, intorno alle 8, in seguito a un non meglio precisato infortunio patito sul posto di lavoro.

Per i soccorsi la centrale operativa del Suem 118 ha inviato sulle montagne di confine tra Veneto e Trentino un elicottero di emergenza, al fine di agevolare le operazioni riducendo i tempi di ricovero.

L’identità dell’uomo, sempre rimasto cosciente, non è nota per il momento, così come la natura del problema occorso: si tratterebbe di una caduta accidentale ma la notizia attende di venire confermata. Le condizioni di salute non sembravano destare preoccupazioni ma si è deciso di attivare l’elisoccorso, vista l’area isolata in zona di malga sopra Asiago, al fine di trasportare in breve tempo il giovane lavoratore in ospedale per sottoporlo ad accertamenti approfonditi e scongiurare lesioni interne.

La notizia è in aggiornamento