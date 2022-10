Donna rischia di partorire in auto, i carabinieri la scortano in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le doglie, la corsa verso l’ospedale, i dolori del parto sempre più forti con contrazioni sempre più ravvicinate, il traffico che rende interminabili i chilometri che separano la casa della coppia dall’ospedale di Vicenza.

Per fortuna in soccorso di una coppia di Isola Vicentina è arrivata direttamente l’Arma dei carabinieri e nello specifico una pattuglia della stazione di Malo, intervenuta ieri pomeriggio in soccorso di una partoriente.

Tutti inizia quando durante un’attività di perlustrazione a Isola Vicentina, la gazzella riceve una una richiesta impellente d’aiuto da un uomo che alla guida della propria auto sta accompagnando la moglie a partorire presso l’ospedale San Bortolo: il conducente, in preda al panico per il traffico intenso e con la donna che stava urlando per i forti dolori sopraggiunti, temendo di non raggiungere in tempo l’ospedale, quando ha visto i carabinieri ha chiesto soccorso.

L’intervento dei militari dell’Arma, lungo la strada provinciale “Pasubio” che da Isola Vicentina porta a Vicenza, è stato immediato ed è consentito nel fare da staffetta al veicolo, aprendo un varco nel traffico a sirene spiegate.

In pochi minuti, interminabili, la coppia ha potuto così raggiungere l’ospedale del capoluogo, dove, dopo qualche istante, la donna ha dato alla luce un maschietto. Riconquistata la calma, questa mattina il padre si è recato presso la caserma di Malo per ringraziare l’Arma dei carabinieri ed in particolare i due militari protagonisti del particolare servizio di “scorta”.