Fuochi d’artificio, a Thiene l’appello del sindaco: “Festeggiamo responsabilmente”

La città di Thiene sceglie la via dell’appello alla responsabilità dei propri cittadini in vista dell’imminente notte di San Silvestro e del Capodanno. E’ il sindaco Giampi Michelusi in questi giorni di vigilia dei tradizionali festeggiamenti che spesso includono i “botti” ,ormai “agli sgoccioli” dell’anno 2023, ad affidare ai canali di comunicazione del Comune, stampa locale e ai social media un appello a nome dell’amministrazione comunale.

Qui come in altre cittadine e paesi – a differenza però Vicenza, Bassano e Valdagno – si è optato per la via delle esortazioni verbali e al buon senso, senza ricorrere a ordinanze “nero su bianco” e attivare di conseguenza la macchina delle sanzioni.

L’obiettivo che condividono entrambe le strategie di prevenzione mirano a scongiurare gli immancabili e pericolosi incidenti collegati alla manipolazione dei fuochi d’artificio – che si tratti di razzi, petardi e articoli pirotecnici a scoppio in genere – da parte di mani poco o per nulla esperte, con danni alla salute e “fine della festa” in anticipo per tutti, e non arrecare disturbi alla sfera animale. Le raccomandazioni contenute nel testo diramato a fianco della dichiarazione di Michelusi sono da intendersi da applicare sia nei luoghi pubblici che nelle aree private, evitando di costituire fonti di pericolo per persone e animali.

“I festeggiamenti devono essere un’occasione di gioia e serenità e non possono costituire un momento di pericolo. È necessario – afferma il sindaco thienese – evitare di utilizzare i fuochi d’artificio per non nuocere a se stessi, agli altri e ai nostri amici animali. Alla luce delle statistiche ogni anno viene rilevato un numero impressionante di incidenti dovuti all’utilizzo degli articoli pirotecnici. Festeggiamo responsabilmente!”.