Conte: lotta all’evasione e fino a 2mila euro di bonus per pagamenti digitali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il premier Giuseppe Conte cerca di rilanciare la maggioranza rimettendo al centro la strada della lotta all’evasione. “Ci frutterà molto – dice ospite a ‘DiMartedì’ – il nostro tesoro, il tesoretto del Paese è di 100 miliardi. Ricaveremo molto da questa lotta. E da questo gruzzolo potremo destinare una parte per tagliare del 20, 30 fino al 50% le tasse. Non so se li recupereremo tutti ma questo è l’obiettivo”.

Poi spiega che l’esecutivo intende “far trovare nei conti correnti fino a 2mila euro come superbonus per i pagamenti digitali. Offriremo un ampio ventaglio di pagamenti digitalizzati” afferma il capo del governo che poi scongiura l’introduzione di “nuove tasse. E chiosa: “Sappiate, io lo dico a tutti, se non piace il piano antievasione cercate di mandarmi a casa. Io lotterò fino all’ultimo giorno”.

l premier parla anche della crisi della Popolare di Bari: “Il nostro progetto non è nazionalizzare banche, nazionalizzare imprese. Il governo, ‘cum grano salis’, con intelligenza interviene. Ma sulle responsabilità del management saremo inflessibili”.

E quando gli viene chiesto se si senta meglio con la Lega o con il Pd al governo, risponde: “Senza scontentare nessuno, mi sento più confortevole con questo esecutivo. Il mio cuore batte a sinistra? E’ vero, mi sono formato nel cattolicesimo democratico” aggiunge Conte, che sottolinea: “Destra e sinistra sono un po’ superati come schematismo ideologico del Novecento. E’ chiaro che in questo contesto si è creata una polarizzazione tra la proposta delle forze di opposizione e quella delle forze di maggioranza”.

“E’ un linguaggio che non mi appartiene” dice poi il presidente del Consiglio sui toni di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. “Mi batterò per un linguaggio garbato, non possiamo chiedere rispetto a cittadini se non diamo rispetto con le parole”. E “non ho mai insultato Salvini” precisa il premier, aggiungendo che “il suo consenso sta scemando. Da cosa lo vedo? Dai sondaggi”.

E sul fondatore del M5s: “Con Grillo ci ho parlato qualche volta e l’ho visto molto consapevole – e su questo c’è molta sintonia – che questa è un’occasione storica per rendere l’Italia più verde e più digitale, per migliorare questo Paese”.

Poi, interpellato sulla durata del suo governo: “Confido che nessuno voglia interrompere questa opportunità. Prima si parlava di parlamentari che sono passati all’opposizione. A me sembra un assurdo. Se vuoi riformare il tuo Paese.fallo qui, ora, con noi”. “Noi abbiamo una responsabilità nei confronti del Paese – prosegue Conte – lavoriamo intensamente per offrire delle risposte. Abbiamo chiesto la fiducia su 29 punti programmatici ed è chiaro che non possiamo fare tutto insieme, a gennaio ci vedremo”.