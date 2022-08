Conte: “Ridurre orario di lavoro a parità salariale”. Berlusconi parla di giustizia. Renzi: sì a presidenzialismo

Si sono chiuse le Parlamentarie del M5s con un boom di partecipanti: oltre 50mila. Passa il listino di Giuseppe Conte: l’86,54% ha votato sì. Il leader pentastellato lancia un’altra proposta elettorale: ridurre l’orario di lavoro a parità salariale. “Tutti gli studi in materia – dice Conte in un’intervista a La Stampa – dimostrano che non è vero che più si lavora e più si è produttivi. In Italia ci ritroviamo con una media di ore lavorate all’anno che è la più alta in Europa: noi siamo a circa 1.723 ore l’anno, in Germania a 1.356 e hanno una produttività molto più elevata”. Conte chiarisce che non va fatto contro le imprese, ma su base volontaria. L’idea è sperimentare questa norma nei settori a più alta componente tecnologica.

Alta tensione nel Pd dopo il via libera della Direzione alle liste dei candidati. Letta sarà capolista alla Camera in Veneto e Lombardia, Franceschini al Senato a Napoli, Casini e l’ex sindaco Merola a Bologna, l’ex segretaria della Cisl Furlan in Sicilia, Zingaretti nel Lazio. Il microbiologo Andrea Crisanti, neocandidato dem al Parlamento come capolista della Circoscrizione Europa intanto dice: “In una situazione di emergenza economica, sanitaria e sociale come quella che sta vivendo l’Italia, penso che ci sia bisogno dell’impegno dei tecnici in politica”.