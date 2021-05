Corsa al Campidoglio, Letta: “Gualtieri ottimo candidato, Zingaretti è già impegnato”. Conte blinda Raggi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

All’indomani dell’annunciata candidatura di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma, il segretario dem Enrico Letta spiega la scelta di appoggiare l’ex ministro Pd. “Lui ha scelto di candidarsi e noi abbiamo scelto di sostenerlo” afferma, dicendosi sicuro che farà benissimo al Campidoglio e ricordando che si sta mettendo in campo “il ministro dell’ Economia che ha lanciato la prima versione del Recovery”:

Su Nicola Zingaretti – sul quale da giorni si rincorrono le voci di una sua possibile corsa per il Campidoglio – ha precisato che “sarebbe stato un ottimo candidato” ma dato che “sta facendo un’altra cosa” e, tra l’altro, “la sta facendo molto bene gestendo la sanità del Lazio”, “la sua candidatura andava gestita e verificata rispetto alla gestione della campagna vaccinale.”

Giuseppe Conte rinnova intanto il suo appoggio e quello di tutto il M5s alla sindaca uscente della Capitale Virginia Raggi. “Sta dando un nuovo volto a Roma” scrive in una lettera inviata alla Stampa il leader in pectore dei pentastellati in cui sottolinea come “dpo una fase iniziale difficile” si inizino ora a vedere i chiari frutti del suo intenso lavoro”.

Francesco Boccia: “Avevamo chiesto a Virginia Raggi di avere coraggio e mettersi in discussione”. Il responsabile Enti Locali del Pd commentando la partita delle comunali a Roma ha aggiunto: “la sindaca sa che a Roma ci sono emergenze irrisolte in molti settori come i rifiuti, le periferie e i trasporti. A differenza dell’emergenza sanitaria nel Lazio risolta da Zingaretti. Conte ha fatto una scelta di campo decidendo di sostenere la Raggi, scegliendo la strada del confronto davanti agli elettori, ma Gualtieri andrà al ballottaggio e Virginia Raggi ci aiuterà in quell’occasione”.