Covid, Draghi: sì a obbligo vaccinale e a terza dose. Green pass: verso l’estensione

E’ questa la linea del governo tracciata dain conferenza stampa in vista della ripartenza delle attività nelle prossime settimane, ad iniziare dalla scuola, per annunciare i prossimi passi nellaanche per altri settori, con ogni probabilità ad iniziare dalla Pubblica amministrazione, annuncia quindi il premier aggiungendo che “ci sarà unacome è stato chiesto dal senatore Salvini”. Ma in sostanza, la direzione è quella. Quanto alla posizione della Lega che in commissione alla Camera si espressa contro l’obbligo del certificato verde il presidente del Consiglio ha ribadito: nella maggioranza “auspico una maggiore convergenza, maE all’indomani del flop delle proteste di No Vax e No Green Pass convocate in 54 stazioni italiane in occasione dell’entrata in vigore dei nuovi obblighi legati al certificato verde, arriva anche laIl premier ha attaccato ledegli scorsi giorni esprimendonei confronti di chi le ha subite:– ha detto il capo del governo – quando è fatta nei confronti di chi fa informazione e di chi è in prima linea per combattere la pandemia”.

In conferenza stampa con il premier Draghi, tra gli altri, anche il ministro della Salute Speranza. “Abbiamo superato 78 milioni di somministrazioni” ha detto sottolineando l’incoraggiante e positiva risposta degli italiani alla vaccinazione. Ancora più bello, per Speranza, vedere che un numero molto significativo di immunizzazioni arriva dai giovani da cui giunge un messaggio di grande fiducia e libertà. “E’ bello – ha detto – vedere che tra 20-29 anni c’è una risposta molto alta, e anche tra 12 e 18 anni e ciò offre un’arma in più per la riapertura delle scuole”.

Sono intanto 6.761 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 293.067 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 2,3%, in leggero aumento rispetto al 2,1% di ieri. 62 i decessi nelle ultime 24 ore. I guariti 6.372 mentre crescono gli ingressi in terapia intensiva.