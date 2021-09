Incidente stradale, tra i feriti un bambino di 2 anni. E’ fuori pericolo ma monitorato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono le tre persone coinvolte oggi nel primo pomeriggio in un incidente stradale verificatosi a Trissino tra due auto, con apprensione nelle fasi iniziali legata al ferimento di un bambino di appena 2 anni, ricoverato – sembra solo per precauzione – all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Lo scontro, frontale, è avvenuto alle 14.30 in viale stazione, lungo la strada provinciale che collega la Vallata dell’Agno a quella del Chiampo. Il giovanissimo ferito è stato raccolto da una squadra medica del Suem inviata sul luogo d’impatto insieme a una pattuglia dei carabinieri.

Il piccolo ha riportato una ferita alla testa con taglio e un probabile trauma cranico in corso di valutazione. In ogni caso, secondo la centrale operativa non verserebbe in gravi condizioni ed è stato affidato al reparto di Pediatria dell’ospedale San Bortolo, dove rimarrà in osservazione per qualche ora. Lo dimostra il codice giallo di media emergenza con cui è stato trasportato al polo medico berico. Il bambino è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso.

All’origine dell’incidente uno scontro frontale tra due autoveicoli, di cui non si conoscono le dinamiche precise. I carabinieri della stazione di Trissino si sono occupati dei rilievi stradali e di mettere in sicurezza il trafficato tratto di strada, con il supporto dei vigili del fuoco di Arzignano, chiamati in causa anche per il principio di incendio che scaturiva da uno dei due mezzi incidentati. A condurre le due vetture venute a contatto un ragazzo del posto e la giovane mamma del bambino, entrambi usciti quasi incolumi o con ferite solo superficiali dalla collisione accidentale.

La notizia è in aggiornamento