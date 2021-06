Da luglio arriva l’assegno unico, fino a 217 euro per figlio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In Cdm arriva il provvedimento ponte per l’assegno unico, su iniziativa del ministro Elena Bonetti. E’ stata validata la misura, da luglio a dicembre 2021, per coloro che non godono già di assegni familiari. Per ciascun figlio è previsto un minimo di 30 euro fino a un massimo di 217,8 euro al mese. Ad averne diritto saranno i nuclei familiari con un Isee fino a 50mila euro. Il provvedimento ponte per l’assegno unico, che arriva in Cdm, farà partire a luglio la misura per le famiglie che oggi non hanno accesso a sostegni, a partire dagli autonomi e i disoccupati, per poi estendere l’assegno nel 2022.

Nello specifico le famiglie con Isee fino a 7.000 euro avranno 217,8 euro a figlio se hanno almeno 3 figli e 50 euro in più sono previsti per ciascun figlio disabile.

Potrà accedere all’assegno unico chi paga le tasse in Italia e sia qui residente da almeno 2 anni: sono ammessi cittadini italiani e Ue e titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca almeno semestrale.

“Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto: dal primo luglio l’assegno unico universale per tutte le famiglie lanciato alla Leopolda è realtà” a scriverlo in un post su Facebook è Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, che aggiunge: “Grazie al ministro Elena Bonetti e a tutte le persone che hanno lavorato al provvedimento: sono questi i passi avanti concreti di cui ha bisogno l’Italia!”.