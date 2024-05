Bonus auto, domande al via dalle ore 10 del 3 giugno

Alcune novità: sono stati previsti contributi proporzionali alla classe ambientale di appartenenza del veicolo da rottamare, incluse le vetture di classe Euro 5. È agevolato l'acquisto di auto elettriche, ibride plug-in e a motore termico con un livello di emissioni di CO2 fino a 135 gr/km, nonché di motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici e di veicoli commerciali leggeri. l prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non deve essere superiore ai 35 mila euro per le autovetture delle fasce 0-20 gr/km (elettriche) e 61-135 gr/km (termiche) e ai 45 mila euro per la fascia 21-60 g/km (ibride plug-in). Senza rottamazione c’è un contributo di 6mila euro nella fascia 0-20 e di 4mila nella fascia 21-60. Rottamando un Euro 4 si potrà beneficiare di 9mila euro nella fascia 0-20, 5.500 nella 21-60 e 1.500 nella 61-135. i 4mila se si rottama un veicolo da Euro 0 a Euro 2, o ancora 2 mila euro se Euro 3 o 1.500 se Euro 4. Nel caso delle prime due fasce di emissione scatta la maggiorazione del 25% per singoli componenti di un nucleo familiare con Isee sotto 30mila euro: questo significa che per le auto elettriche il contributo potrà arrivare fino a 13.500 euro.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) rende noto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm sulla rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti.La nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti,Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit,per richiedere il bonus e le tabelle che riportano i criteri di attribuzione dei contributi.