Da oggi quattro regioni passano in zona gialla ma il governo avverte: rigore e deroghe minime

Gli scienziati infatti non lasciano molto spazio alle interpretazioni. "I numeri – spiega il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro – non ci permettono di passare dalla fase di mitigazione a quella di contenimento e dunque – fermo restando che alcune misure verranno allentate fin da domani in alcune regioni, che subiranno un passaggio di 'zona' – c'è solo un comportamento da tenere a Natale e Capodanno: essere molto attenti e metterci in testa di avere comportamenti adeguati per tutto questo periodo, a partire dall'indossare la mascherina pure dentro casa. Altrimenti il 2021 non inizierà con il ritorno a scuola dei ragazzi ma con la terza ondata".

Un escamotage che però non risolverebbe del tutto i problemi: se, infatti, fornirebbe la via d'uscita politica al premier Giuseppe Conte che ha chiesto un'assunzione di responsabilità al Parlamento per modificare il decreto, non darebbe la soluzione tecnica, visto che bisognerebbe in ogni caso mettere mano alla norma. Le soluzioni restano quindi due: o un emendamento al decreto già presente in Parlamento oppure unma in questo caso il premier dovrebbe risolvere la grana all'interno del Consiglio dei ministri, con il ministro della Salute Speranza e quello degli Affari Regionali Francesco Boccia che hanno già detto di essere contrari ad ogni apertura e di esser pronti a metterlo a verbale. "Se qualcuno vuole rimuovere i vincoli in tutti i comuni italiani, se si vuole far prevalere le ragioni della festa, dell'assembramento, dell'incontro tra tanti parenti, quel qualcuno ci troverà contrarissimi e" dice Boccia.