Nel giorno del funerale ladri in casa Paolo Rossi a Bucine, nella campagna toscana

Nel giorno dei funerali, mentre tutta l’Italia piangeva per l’addio a Paolo Rossi, la casa di ‘Pablito’, a Bucine, nella campagna toscana, è stata svaligiata. Lo apprende l’Ansa, che in tarda serata ne ha riportato la notizia.

Al rientro da Vicenza nell’agriturismo a Bucine (Arezzo), la moglie Federica Cappelletti ha trovato il caos conseguente a un furto. La donna sarebbe stata avvertita del furto sulla via del ritorno dal funerale, da un collaboratore della famiglia, che ha notato una finestra rotta.

Tra gli oggetti mancanti l’orologio di Paolo Rossi. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri di San Giovanni Valdarno, competenti per territorio. Sembra che non ci fossero gli oggetti più preziosi legati alla carriera di campione del calcio tragicamente scomparso. Come riporta Sky Tg24, il colpo è avvenuto nell’appartamento abitato dall’ex campione azzurro e dalla sua famiglia all’interno dell’agriturismo a Poggio Cennina, un’altura che domina la Val d’Ambra, dove l’eroe del Mundial ’82 aveva realizzato il sogno di una vita a contatto con la natura in Toscana, avviando con un socio – l’avvocato Luigi Pelaggi – un’azienda di agricoltura biologica, di produzione di vino e un resort.