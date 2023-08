Decreto Asset, arriva l’approvazione del Cdm su taxi, caro voli e Ponte sullo Stretto

si va dalle misure per agevolare gli investimenti esteri in Italia a quelle per combattere il proliferare del granchio blu. Si prevede poi lo stanziamento di nuovi fondi ai Comuni più piccoli e crediti d'imposta per le imprese che portano avanti progetti di ricerca e sviluppo nel settore dei semiconduttori.che ha sollevato molte polemiche tra l'opposizione. Una norma fortemente voluta dal Mit di Matteo Salvini, per garantire il coinvolgimento dei migliori professionisti.

Il decreto contiene anche le norme sul processo penale e quelle relative al settore taxi e caro voli. Per quest'ultimo stabilisce che le città metropolitane, i capoluoghi e i comuni sede di aeroporti internazionali possono bandire il concorso straordinario, sino a un incremento del 20% rispetto alle licenze esistenti, aperto a nuovi operatori, con una procedura più celere, certa e semplificata, rispetto all'assetto normativo previgente.

Per quanto riguarda i taxi, è esclusa invece l'ipotesi di cumulabilità delle licenze definitive. Analoghe semplificazioni e accelerazioni sono previste per le procedure inerenti le licenze temporanee, prorogabili per 24 mesi. Per l'acquisto dei taxi necessari all'esercizio delle nuove licenze è previsto il raddoppio dell'ecobonus, stesso beneficio riconosciuto agli NCC. Viene infine sburocratizzato lo strumento della doppia guida per affrontare i picchi turistici con la massima efficacia e semplicità per gli operatori.

Per contrastare il caro-voli, nel dl Asset viene vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione se la fissazione è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole e avviene o durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo.

Il decreto Asset approvato dal consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, contiene anche norme in materia di golden power per monitorare il trasferimento all'estero di tecnologia particolarmente critica, anche quando questo trasferimento avvenga infragruppo. Con le norme si autorizza l'esercizio dei poteri speciali quando gli atti e le operazioni riguardino l'intelligenza artificiale, i macchinari per la produzione di semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare.