Cambia volto il centro di Cornedo: demolita Casa Rancan in piazza Aldo Moro

Prosegue il progetto di riqualificazione urbana di Cornedo Vicentino (“Cornedo 2030”) destinato a rinnovare e rilanciare l’area centrale della città con due diversi blocchi di interventi: dopo l’avvio della nuova viabilità sperimentale in Via Monte Pasubio, con l’istituzione di due nuove rotatorie ed eliminazione dei semafori, si procede ora con l’abbattimento di Casa Rancan.

Questo intervento è inserito nel primo stralcio di opere per la riqualificazione di Piazza Aldo Moro. Il sindaco Francesco Lanaro: “È un momento storico per la città perché l’abbattimento dell’edificio permetterà di creare spazi per la nuova piazza e valorizzerà il complesso di Villa Trissino, per troppo tempo oscurato dalla casa”.

L’abbattimento e i nuovi spazi

Lo scorso 2 agosto sono iniziati i lavori di abbattimento dell’ex casa Rancan in centro a Cornedo Vicentino. L’obiettivo è quello di creare uno spazio pubblico per la nuova piazza con la realizzazione di un’area verde attigua al giardino di Villa Trissino, la sistemazione dell’asse stradale nei tratti tra l’accesso a piazzetta delle scuderie e quello a Parco Pretto e tra Villa Trissino e la Chiesa Parrocchiale, incluso il rifacimento di acquedotto e fognatura a carico di Viacqua. Questo primo stralcio di lavori si concluderà tra il mese di dicembre e il prossimo gennaio così da permettere l’avvio di un successivo intervento di rifacimento della scalinata della chiesa, a carico della parrocchia, ultimato il quale potrà prendere il via anche l’ultimo stralcio di riqualificazione della piazza con il completamento dei lavori.

Il cantiere e la viabilità

Il cantiere realizzato al fine di demolire l’edificio comporterà alcune modifiche alla viabilità in Piazza Aldo Moro.

In particolare: guardando la chiesa, nel tratto di strada tra Villa Trissino e la chiesa stessa viene istituito un senso unico a scendere dal parcheggio retrostante la Villa e in direzione della piazza, con rimozione temporanea degli stalli di sosta, al fine di permettere il transito dei veicoli. Viene anche rimosso il disco orario sugli altri stalli di sosta della piazza. Il parcheggio resta accessibile transitando davanti alla Cooperativa di Consumo.

Nel tratto di strada antistante Villa Trissino, verrà istituito il senso unico alternato, essendo la carreggiata occupata per metà dall’area di cantiere. Le operazioni dovrebbero concludersi, secondo cronoprogramma, agli inizi di settembre.

“Quando siamo stati eletti ci siamo trovati davanti ad un bivio – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo – ovvero portare a compimento un progetto che prevedeva il mantenimento della facciata di Casa Rancan e la costruzione di un nuovo edifico adiacente, il cui uso non era, tuttavia, molto chiaro. Oppure operare diversamente, riducendo i volumi che occupano lo spazio per offrire nuovi scorci alla piazza. Parlando con le persone, come Amministrazione abbiamo capito che questa seconda strada era quella giusta da seguire e così, dopo un lungo e complesso confronto con la Soprintendenza, abbiamo abbracciato la scelta approvando la demolizione dell’edificio per fare spazio ad un’area di aggregazione a servizio della Biblioteca, restituendo ai cittadini la possibilità di una vista a 360 gradi su Villa Trissino”.