La coreografa di danza Stefania Pigato insignita di un incarico internazionale di rilievo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È una donna di Thiene la nuova Direttrice Internazionale della Danza Contemporanea per le Accademie di Margot Fonteyn nel mondo. Il suo nome è Stefania Pigato ed è un nome arcinoto tra gli addetti ai lavori della nobile arte del movimento corporeo. L’annuncio è stato dato ai primi di agosto giorni scorsi a Giampi Michelusi e Ludovica Sartore, sindaco locale e assessora alla Cultura, da Kenneth Ludden, il quale ha ufficializzato il conferimento dell’incarico alla già direttrice di “The Bridge Pigato Contemporary” con sede a Zanè. Subito la notizia ha suscitato clamore nell‘ambiente della danza e sono giunti messaggi di congratulazioni per il nuovo ruolo, affidato dunque alla conosciuta coreografa e docente vicentina, cittadina di Thiene.

Lo scorso maggio, la signora Pigato è volata in America per ricevere il Fonteyn Centenary Award, il più alto riconoscimento assegnato dal Fonteyn-Leung Educational Trust. Questo premio viene assegnato solo a 10 persone ogni anno e sarà assegnato per 100 anni. “La nomina prestigiosa della thienese Stefania Pigato è un grande onore per l’intera città – ha dichiara il sindaco Michelusi -. Siamo davvero orgogliosi di un incarico internazionale che porta lustro a Thiene e accende i riflettori internazionali sul mondo della danza del nostro territorio. A Stefania Pigato vanno le congratulazioni dell’amministrazione comunale e l’augurio di buon lavoro per l’attività che l’attende”.

Thiene festeggia la residenza di un’artista internazionale, rendendo la città punto focale artistico per l’arte e la cultura. “Mi congratulo a nome anche dell’intero mondo culturale cittadino con Stefania Pigato – è il commento dell’assessora –. L’incarico è molto rilevante ed è indicativo del legame che il territorio thienese ha con la danza, intesa non solo come forma artistica da apprezzare come pubblico, ma anche come strumento espressivo da vivere in prima persona. A Thiene e nell’area limitrofa da decenni le scuole di danza hanno compiuto un’opera di educazione e di formazione nelle varie generazioni veramente molto importante. La nomina a Direttrice Internazionale sarà di stimolo per crescere ancora in una cultura coreutica e per rafforzare il legame e l’attrazione che i giovani e le giovani del territorio nutrono per l’affascinante mondo della danza“.

“Stefania Pigato – ha concluso l’assessora Sartore – unisce alla indiscussa professionalità una sensibilità al Sociale encomiabile. La Sua è una Danza “contemporanea” non solo per il linguaggio formale e le modalità espressive, ma anche per l’attenzione alle tematiche e alle sfide che il mondo di oggi deve affrontare, in una simbiosi tra arte e vita foriera di frutti significativi“. “Ringrazio il direttore Kenneth Ludden per la fiducia che mi ha accordato – è la dichiarazione della neo direttrice Stefania Pigato -. È un momento importante per me e mi auguro di portare avanti l’incarico nel migliore dei modi. Quello che accade oggi giunge inaspettato e molto gradito“.

“Il lavoro di Pigato è notevole”, dice Ludden, “lei è capace di trasmettere ai suoi danzatori un acuto senso di comunicazione ed espressione attraverso il movimento, sul quale è costruita la danza per ogni tipo di pubblico. Sono sempre impressionato dalla qualità del suo lavoro – l’insegnamento, la creazione di coreografie, il dialogo sulla danza, il suo lavoro sul Metodo Pigato Contemporary e molto più – e sono molto entusiasta di vederla guidare il mondo delle Accademie di Margot Fonteyn per raggiungere i suoi più alti standards”.