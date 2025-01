Elisabetta Belloni lascia il vertice dei servizi segreti

L'ambasciatriceha lasciato in anticipo l'incarico di direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis). Era stata nominata il 12 maggio 2021 dal governo Draghi e il suo mandato sarebbe scaduto nel prossimo maggio, ora terminerà già il 15 gennaio. Lo confermano fonti accreditate all'agenzia di stampa Ansa.

La decisione di andare via dalla fine dell’anno era stata comunicata il 23 dicembre alla presidente Giorgia Meloni e all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Mantovano. Le era stato chiesto di rimanere almeno qualche settimana e lei aveva accettato anche per avere il tempo di informare tutti i vertici dei servizi segreti e i relativi uffici oltre ai funzionari del Dis.

L'ambasciatrice avrebbe smentito che la scelta di lasciare l'organismo che coordina le due agenzie di intelligence sia legata all'assunzione di un nuovo incarico in un'altra istituzione. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Belloni avrebbe potuto ricoprire un incarico tecnico di primo piano al fianco della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Ho maturato questa decisione da tempo ma non ho altri incarichi. Lascerò il posto di direttore del Dis il 15 gennaio” così Elisabetta Belloni ha confermato che non sarà più il capo dei servizi segreti.