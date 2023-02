Elly Schlein vince le primarie: è il nuovo segretario del Partito Democratico

Elly Schlein vince le primarie e diventa il nuovo segretario del Partito Democratico. Schlein ha abbondantemente superato il 5o% ma i dati definitivi verranno resi noti in giornata. Un milione di persone si sono recate ai gazebo e fatto una scelta molto netta. Sconfitto l'altro candidato Stefano Bonaccini che ha anticipato l'esito del voto e ammesso la sconfitta: “Un applauso a Elly Schlein, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito”. Stefano Bonaccini che tra gli iscritti aveva invece raggiunto il 52,8% a fronte del 34,8% della sfidante. Un dato clamoroso perché è la prima volta che il voto dei gazebo, al quale partecipa anche chi non ha la tessera Pd, ribalta quello degli iscritti. Le primarie, peraltro, raccontano un partito diviso in due, il centro-nord schierato con la Schlein e il sud e le isole con Bonaccini.

La neo segretaria ha subito commentato: “Il Pd è vivo e avrà linea chiara” “Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara. Mi hanno colpito tanto le donne di più di cento anni che sono andate a votare per me e che hanno detto che erano novanta anni che aspettavano di votare per una segretaria”. L'obiettivo, ha sottolineato la neo segretaria del Pd “è mettere al centro il contrasto ad ogni disuguaglianza e precarietà”.

Inoltre “Saremo un problema per il governo Meloni, saremo qui e daremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri, contro un governo che li colpisce, saremo a difesa della scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a una aggressione squadrista. Staremo a fare e barricate contro ogni taglio alla sanità”. La scelta della nuova guida Pd è anche il “nostro inizio di risposta al picco di astensionismo visto alle regionali e alle politiche”.

Bonaccini comunque è pronto a dare una mano: “In bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito, io sono a disposizione per dare una mano” ha detto Stefano Bonaccini, al suo arrivo al comitato elettorale a Casalecchio di Reno. “Da domani tutti dobbiamo dare una mano per il rilancio del Pd, sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione, dobbiamo dare una mano a Elly. Io l'ho sempre detto: se avessi vinto avrei chiesto ad Elly di darmi una mano, ha prevalso Elly e senza chiedere nulla per me sono pronto a dare una mano”.