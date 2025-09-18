Previsioni 19-21 settembre: weekend dal sapore estivo con punte di 30 gradi

Situazione generale

Una vasta alta pressione di origine sub-tropicale dalla penisola Iberica si espande su tutto il comparto centro europeo e il Mediterraneo. Una massa d’aria molto calda per il periodo che porterà valori termici tipici di luglio, non solo sul vicentino, ma su gran parte del vecchio continente.

Venerdì 19 settembre

Giornata serena su tutta la provincia. Solo nelle ore pomeridiane ci sarà qualche innocua nube lungo i crinali prealpini. Temperature in sensibile aumento. Gli estremi termici in pianura saranno compresi tra 17 e 29 gradi.

Sabato 20 settembre

Altra giornata soleggiata su tutto il territorio grazie al forte campo di alta pressione che raggiungerà i suoi massimi valori in mattinata con circa 1026 millibar. Il continuo afflusso di correnti caldo-umide potranno fare salire le temperature massime fino a toccare i 30 gradi sul medio e basso vicentino. Zero termico a 4600 metri di quota. Una giornata quindi pienamente estiva.

Domenica 21 settembre

La giornata inizierà con cielo sereno e clima tutt’altro che settembrino. Infatti le temperature minime difficilmente scenderanno sotto i 19/20 gradi. Nella seconda parte della giornata nubi alte e sottili andranno ad offuscare il sole, tuttavia le massime in pianura raggiungeranno comunque i 28/29 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Una forte depressione atlantica nella giornata di domenica colpirà la Francia, questa si sposterà verso il nord Italia ad inizio settimana. Ci attendiamo quindi un peggioramento del tempo sul vicentino soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì quando lo scontro di masse d’aria più fredda con il caldo preesistente andranno ad innescare celle temporalesche anche di forte intensità. Crollo termico di circa 10 gradi.

