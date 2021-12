Il Capo dello Stato Mattarella: giovani, il miglior investimento per il futuro

Consegna oggi al Quirinale dei premi per gli Alfieri della Repubblica. Una cerimonia presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e che è tornata dopo due anni a seguito dello stop forzato causa pandemia.

L’investimento per il futuro. Nel suo discorso, il Capo delle Stato, rivolgendosi ai giovani ha detto: “Avete dimostrato che i giovani sono portatori dei valori di solidarietà, sostegno reciproco, senso della vita comune, della convivenza e questo è il miglior investimento per il futuro del nostro Paese”.

Mattarella ha poi continuato: “Siete tanti ma potreste essere molti di più, perché non siete eroi isolati, come voi tante ragazze e ragazzi si impegnano con azioni pregevoli che meritano riconoscimento e lode, per solidarietà, per impegni altruistici, alcune migliaia potrebbero essere qui, voi li rappresentate tutti”.

E nel ringraziare i giovani alfieri, Mattarella ha concluso: “È un bel messaggio che insieme state mandando e che ciascuno di voi ha singolarmente inviato, un’esortazione a migliorare il modo di vita del nostro Paese, a renderlo uniforme a questi valori di aiutarsi vicendevolmente”.