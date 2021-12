Previsioni meteo 14-16 dicembre: anomalia termica in quota

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

L’alta pressione dal Mediterraneo si estende verso il nord Italia, portando bel tempo e temperature oltre la norma, soprattutto sui rilievi. Una situazione barica che potrebbe durare per parecchi giorni.

Martedì 14 dicembre

Bella giornata sul vicentino. Ci sarà solo qualche velatura di passaggio ad offuscare il sole di tanto in tanto. Le temperature saranno in aumento sui rilievi, lo zero termico infatti si porterà a circa 2700m, valori che si possono registrare a tarda primavera. In pianura invece le temperature non saranno lontane dalla norma del periodo grazie all’inversione termica.

Mercoledì 15 dicembre

Da sereno a poco nuvoloso su tutte la provincia. Mentre in quota sarà una giornata mite, in pianura e nelle valli il clima sarà più invernale. Possibili nebbie o foschie nella prima mattinata. Estremi termici in pianura tra -1 e +9°C

Giovedì 16 dicembre

Continua la fase di bel tempo con temperature anomale in quota, mentre sul basso vicentino le nebbie saranno in aumento. Gelate notturne in pianura, mentre lo zero termico in libera atmosfera sarà ancora oltre i 2500m.

Tendenza nel lungo termine

Situazione invariata venerdì. Nel fine settimana invece correnti più fredde continentali in arrivo dall’est Europa faranno scendere sensibilmente la colonnina del mercurio. Tuttavia non sono attese precipitazioni fino il 22 dicembre.