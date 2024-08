Ius Scholae, Tajani: “Sì dopo 10 anni di studi”. FdI però frena: “Non è nel programma”

“Essere italiano, essere europeo, ed essere patriota non è legato a sette generazioni, ma a quello che sei tu – ha aggiunto Tajani – non sono né un pericoloso sovversivo né un estremista di sinistra, ma dico che bisogna guardare alla realtà per quella che è. Io insisto sulla formazione, sull'identità, sulla cultura, perché se tu accetti di essere europeo nella sostanza, sei italiano ed europeo non perché hai la pelle bianca, gialla, rossa o verde, ma perché dentro di te hai quelle convinzioni, perché vivi quei valori”. Sul tema dell'autonomia poi Tajani afferma che tutti i cittadini italiani hanno diritto ai livelli essenziali di prestazioni. Poi chiede alla Bce di avere coraggio e di tagliare subito i tassi. poi Tajani afferma che tutti i cittadini italiani hanno diritto ai livelli essenziali di prestazioni. Poi chiede alla Bce di avere coraggio e di tagliare subito i tassi. – non sono né un pericoloso sovversivo né un estremista di sinistra, ma dico che bisogna guardare alla realtà per quella che è. Io insisto sulla formazione, sull'identità, sulla cultura, perché se tu accetti di essere europeo nella sostanza, sei italiano ed europeo non perché hai la pelle bianca, gialla, rossa o verde, ma perché dentro di te hai quelle convinzioni, perché vivi quei valori”.

al Meeting di Rimini, sullo Ius scholaeche modificherebbe le regole per la concessione della cittadinanza italiana agli immigrati. “Un punto non contenuto nei programmi del governo per il quale – assicura Tajani – non esiste nessuna spaccatura, perché attaccare gli alleati è un errore. Ognuno però ha diritto di esprimere le proprie idee”.