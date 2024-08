Parigi: Gerard Depardieu rischia il processo per stupro

...caricamento in corso...

Gerard Depardieu rischia di finire alla sbarra per stupro. La procura di Parigi, infatti, ha chiesto un processo penale contro il famoso attore francese. La notizia è stata diffusa dalla televisione transalpina Bfmtv, secondo la quale il 14 agosto scorso il pubblico ministero avrebbe firmato un atto d’accusa definitivo e con il quale ha chiesto il rinvio a giudizio di Depardieu per violenza sessuale davanti al tribunale penale dipartimentale.

I fatti risalgono al 7 e al 13 agosto 2018: stupro ai danni dell’attrice Charlotte Arnould. Ricordiamo che in attesa di vedere se il giudice accoglierà la richiesta del pubblico ministero, Gerard Depadieu a ottobre dovrà comunque andare a giudizio per le accuse di altre due donne in merito a fatti avvenuti nel 2014 e 2021.

Le accuse di Charlotte Arnould. L’attrice presentò la sua denuncia contro Depardieu, amico di suo padre, il 27 agosto 2018 presso la gendarmeria di Lambesce. Disse di essere stata violentata due volte: appunto il 7 e il 13 agosto dello stesso anno nella casa parigina dell’attore. Dopo nove mesi di indagini, la denuncia venne archiviata. Successivamente, la donna presentò un’altra denuncia costituendosi anche parte civile.

I passaggi successivi. Nel dicembre del 2020 fu nominato un gip, ritenendo che vi fossero indizi seri e concordanti, e Gerard Depardieu venne così incriminato per stupro e violenza sessuale. Charlotte Arnould di fatto è stata la prima donna a denunciare ufficialmente l’attore fino a portarlo in tribunale; ma a muovere le prime accuse, alcuni anni fa era stata Emmanuelle Debever.

Emmanuelle Debever: l’attrice che nel 1983, poco più che ventenne, condivise con Depardieu il set del film sulla Rivoluzione francese “Danton” di Andrzej Wajda. La donna si suicidò nel dicembre del 2023 gettandosi nella Senna, proprio quando andò in onda sulla tv francese il programma “Complèment d’investigation”, ovvero: l’inchiesta sui presunti casi di molestie commesse dall’attore francese.

Tutte le accuse contro Gerard Depardieu. Altre tredici donne lo hanno accusato di abusi sessuali; quegli abusi venuti alla luce dopo la pubblicazione di una lunga inchiesta da parte del sito Mediapart. Nell’aprile scorso l’attore è stato accusato di violenza sessuale da due donne e posto in stato di fermo in un commissariato di Parigi per essere interrogato e successivamente rilasciato.

Una lunga lista. Le due donne che accusano Depardieu sostengono di essere state molestate dall’attore sul set di due film: uno del 2014, l’altro del 2021. Poi, nel luglio 2023, un’assistente di scena ha mosso l’ennesima accusa contro Depardieu per tentata violenza sessuale ai suoi danni, risalente a qualche anno prima.

Gerard Depardieu ha sempre negato tutte le accuse attraverso i suoi legali parigini. Inoltre, a ottobre 2023 in una lettera aperta al quotidiano Le Figaro, ha detto di non aver mai violentato una donna aggiungendo: “Non posso più permettere quello che sento, che leggo su di me da qualche mese, ma di fronte al tribunale mediatico mi resta soltanto la mia parola”. A breve un nuovo capitolo di questa brutta storia.