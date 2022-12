Manovra, Meloni rivendica le scelte su Pos e contante. Sindacati divisi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende le norme contenute nella Manovra sul. Per la premier si tratta di “misure di buon senso”, che “non danno segnali di lassismo sull'evasione fiscale”. Ma la discussione nella maggioranza è ancora aperta e servirà unaper sciogliere i nodi che restano. Meloni ha comunque aperto adella Legge di Bilancio. “Ho ascoltato tutti, ma resto convinta che la filosofia sia quella giusta – ha precisato -. Io i capisaldi della Manovra non li cambio”.

Intanto in commissione Bilancio alla Camera è stata presentata una valanga di emendamenti alla manovra: per l'esattezza sono 3.104. Quelli delle opposizioni sono 2.324, mentre 617 sono della maggioranza. A questi vanno aggiunte le proposte di modifica presentate dal gruppo Misto (23), dalle minoranze linguistiche (133) nonché 7 emendamenti approvati dalle commissioni competenti che hanno esaminato la legge di bilancio in vista dell'esame in sede referente. Davanti a così tante proposte di modifica della legge di bilancio la priorità della premier è quella di “fare velocemente“.

I temi che ancora tengono banco sono tanti. C'è il congedo parentale con l'estensione all'80% anche ai papà; la questione delle maggiori tutele per chi denuncia illeciti sul lavoro; poi c'è Opzione donna, l'innalzamento delle pensioni minime e la norma sulla decontribuzione per chi assume giovani. Ma anche la proroga del Superbonus, su cui fa pressing in modo particolare Forza Italia.

Se qualche apertura è stata mostrata su questi temi, nessun margine è invece previsto per l'innalzamento del tetto per l'obbligo di Pos e quello del limite dei contanti. Sul primo – ha detto Meloni – bisognerà “tenere conto dell'interlocuzione con l'Europa” ma l'intenzione del governo – ha precisato – è di non “snaturare la norma” perché va difesa “la libertà di scelta dell'esercente“. Quanto al seconda tema, la premier ha ricordato che il 2010 – anno in cui la soglia era proprio a 5mila euro – è stato quello con l'evasione più bassa.

Intanto, nonostante le piccole aperture, i sindacati sono divisi. Cgil e Uil attaccano le scelte del governo e Maurizio Landini (Cgil) invita ad andare “avanti con gli scioperi'. Approccio sbagliato per Luigi Sbarra (Cisl) secondo cui invece in questa fase lo sciopero generale è un'opzione sbagliata, “un errore, perché la finanziaria può ancora migliorare”. Pierpaolo Bombardieri (UIl) critica il modo di fare di Meloni: “La premier apre i tavoli, ma con i tavoli non si mangia” e poi definisce “grave la scelta governo sui voucher“: “Quante tutele perderanno i lavoratori?”, si chiede. Sul tema dell'evasione dice: “È come se ci fosse una tolleranza verso chi le tasse non le paga”.