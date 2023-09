Migranti, bocciato il piano Cpr da molte regioni

No anche dal presidente del Veneto Zaia: “Su un Cpr in Veneto io non ho mai parlato con nessuno. Noi non siamo stati contattati. I numeri confermano la preoccupazione che avevo posto a inizio estate, che saremmo andati incontro al doppio di arrivi di migranti rispetto all'anno scorso, con tutti gli annessi e connessi”.

La scorsa notte intanto sono arrivate sull'isola siciliana di Lampedusa 171 persone, su 5 barchini agganciati al largo dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di porto. Ottantanove dei migranti, siriani ed egiziani, hanno detto di essere partiti dalla Libia, e gli altri da più porti in Tunisia. Ieri 23 approdi e 896 persone arrivate sull'isola. Nell'hotspot si trovano attualmente 1.761 persone, a fronte di una capienza massima di 3-400 ospiti. Cinquecento saranno trasferiti a Porto Empedocle.

non esprimerò mai la condivisione a nessun Cpr in Toscana. Si stanno prendendo in giro gli italiani, perché il problema dell'immigrazione, e noi dobbiamo affrontarlo, è come farli entrare e accoglierli, non buttarli fuori. Cosa c'entra il Cpr con la risposta ai flussi emergenziali così forti che arrivano oggi? Se arrivano questi immigrati col tormento, le sofferenze, le violenze che hanno subito, la risposta a livello mediatico è 'faccio i Cpr, cioè faccio i luoghi che li buttano fuori'?accoglierli, poi si può parlare anche di coloro, di quei casi miseri e isolati da ordine pubblico e prevedere le lunghissime procedure per il rimpatrio”.