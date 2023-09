Teatro, musica, circo, danza e spettacoli per famiglie: ecco tutta la nuova stagione del Teatro Civico

A Schio il teatro è una casa rinnovata e accogliente per i suoi spettatori. La Fondazione Teatro Civico, con il sostegno del Comune di Schio e in collaborazione con il Circuito Regionale Arteven, presenta il nuovo cartellone 2023-2024.

Sono 29 gli appuntamenti in programma tra prosa, musica, teatro popolare, danza, circo contemporaneo, spettacoli per famiglie ed eventi speciali che accompagneranno gli spettatori dal 4 ottobre 2023 al 14 maggio 2024 tra i teatri Civico e Astra. A calcare i palcoscenici ci saranno grandi interpreti del panorama nazionale e internazionale, artisti della scena contemporanea e alcune importanti personalità che hanno segnato la storia del Teatro Civico.

Il cartellone principale della nuova stagione è “Schio Grande Teatro 2023-2024” con 9 spettacoli (11 serate), di cui 6 al Teatro Civico e 3 al Teatro Astra, portati in scena da Machine de Cirque, Andrea Pennacchi, Lucilla Giagnoni, Gabriele Vacis e PEM Potenziali Evocati Multimediali, Neri Marcorè, Natalino Balasso, COB Compagnia Opus Ballet, Elio, Leonardo Manzan. Completano il cartellone le altre due rassegne proposte: “Schio Teatro Popolare” con 3 spettacoli al Teatro Civico che vedono come protagonisti la Famiglia Carrara e il regista Marco Zuin, la compagnia Iagulli/Raimondi e il duo Agnese & Tiziano; “Schio Musica” si compone di 3 appuntamenti al Teatro Civico con Maud Nelissen / Charlie Chaplin, Sonig Tchakerian, Pietro Tonolo, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, Milano Saxophone Quartet e 2 appuntamenti in Sala Calendoli con Penta Trio e Roberto Loreggian. Arricchiscono il programma musicale il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Giovanile Regionale Filarmonia Veneta e l’appuntamento con l’Orchestra del Teatro Olimpico.

Il prologo della stagione è affidato a due eventi speciali: lo spettacolo itinerante “Il Signor C.” di Stivalaccio Teatro (mercoledì 4 ottobre ore 18.30 e ore 21.30) che porta gli spettatori in alcuni luoghi nascosti del Teatro Civico e “Il Mercante di Venezia” della Compagnia Innuendo (domenica 8 ottobre ore 18), musical dirompente in scena al Teatro Astra tratto dall’omonima opera di Shakespeare realizzato in collaborazione con SchioLife per il British Day. Per chi desidera approfondire la visione di alcuni spettacoli, è presente anche quest’anno il progetto Campus Tè, con 3 incontri tra pubblico, artisti e critici prima dello spettacolo in Sala Calendoli.

La Fondazione Teatro Civico e il Comune di Schio per questa stagione danno vita anche ad una nuova rassegna, “Schio Civico Aperto”, realizzata in collaborazione con le realtà culturali del territorio: il teatro, la musica e la danza della città per 5 giorni dall’8 al 12 novembre 2023 con Domus Danza, Orizzonte Danza, Le ore piccole, Schio Teatro 80 e Accademia Musicale / Theama Teatro.

Un pilastro fondamentale del programma artistico sono i numerosi progetti che si sviluppano lungo il corso dell’anno: la stagione teatrale per famiglie Vieni a Teatro con Mamma e Papà, le attività rivolte ai giovani di Campus Lab – officina delle arti in collaborazione con gli Istituti Superiori di Schio, il percorso under 14 Teens primi amori teatrali, il laboratorio Dance Well ricerca e movimento per il Parkinson che accoglie 60 partecipanti, il percorso che coinvolge 40 cittadini Lovers innamorarsi di un teatro, la rassegna di Teatro Scuola e le visite guidate al Teatro Civico.

“Un teatro non è solo un contenitore di eventi e attività, ma un generatore di esperienze, di incontri e di relazioni – dichiara il direttore artistico Federico Corona -. È questo il principio cardine su cui si basa l’attività della Fondazione Teatro Civico, volta a favorire il benessere e la crescita personale dei cittadini di Schio attraverso lo spettacolo dal vivo». Da questo spirito nasce il claim Vieni a casa tua che accompagna anche la stagione 2023/2024 insieme ai volti di alcuni spettatori che hanno scelto di diventare testimonial del nuovo programma artistico. Con il fotografo Piero Martinello sono stati realizzati gli scatti della campagna di comunicazione, impreziositi dagli elementi di arredo gentilmente offerti dallo sponsor FPL Full Project Living.

Il progetto artistico di questa stagione è anche l’occasione per celebrare tre importanti anniversari a cifra tonda. Sono infatti 30 gli anni di attività della Fondazione Teatro Civico durante i quali sono state realizzate innumerevoli progetti culturali in sinergia con il Comune di Schio, tra cui il laboratorio per adolescenti Campus Company che quest’anno compie 20 anni. Infine, a marzo 2024 sarà il Teatro Civico ad essere festeggiato per i 10 anni dalla sua riapertura avvenuta nel 2014.

Per la campagna abbonamenti la biglietteria sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.30, il sabato dalle 10 alle 12. Info: Teatro Civico – via Pietro Maraschin, 19: Tel 0445.525577, info@teatrocivicoschio.it, teatrocivicoschio.it, vivaticket.it, myarteven.it.