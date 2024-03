Missioni internazionali, via libera quasi unanime di Camera e Senato: contraria solo Avs

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Via libera del Parlamento a tre nuove missioni internazionali: Levante, finalizzata a “fronteggiare una potenziale escalation nel conflitto Israele-Hamas, inclusi interventi umanitari a favore della popolazione civile ell’area”; Aspides, che si concretizza in “iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell’area del Mar Rosso, Golfo Persico e Oceano indiano nord-occidentale”; Euam Ukraine, finalizzata a sostenere l’Ucraina “nel suo impegno per la riforma del settore della sicurezza civile e si inserisce nel quadro del percorso di adesione di Kiev all’Ue”.



Il via libera alla Camera è arrivato quasi all’unanimità. L’unico voto contrario è stato quello di Avs che si è opposto alla missione Aspides. La maggioranza e tutte le altre forze di opposizione, compreso il M5S, hanno invece votato a favore, per un totale di 271 voti favorevoli e 6 contrari. L’intesa con dem e pentastellati è stata trovata dopo una lunga mediazione e soprattutto dopo la rassicurazione del governo e dello stesso ministro Antonio Tajani sulle finalità “esclusivamente difensive” dell’intervento in Mar Rosso. Aspides “non è diretta contro nessuno – ha specificato il titolare della Farnesina – ma a difesa di un principio: la libertà e la sicurezza della navigazione. Solo facendo rispettare questo principio è possibile assicurare sicurezza e benessere alla regione”.

A stretto giro anche l’Aula del Senato ha dato il via libera alle risoluzioni di maggioranza, di Pd, di M5s, e di Italia Viva. Votata per parti separate, le premesse hanno ottenuto 95 sì, 2 astenuti e 58 no, mentre gli impegni 153 sì, 2 astenuti e nessun contrario. La risoluzione M5s è passata con 144 sì, 2 astenuti, 7 no; quella del Pd con 123, sì 3 astenuti e 24 no. Respinta quella di Avs. Respinto anche il punto del testo Dem sul ripristino dei fondi Unrwa per le Ong che operano in Palestina e in Israele.