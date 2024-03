Pensionata di 86 anni scomparsa nel nulla da domenica. Allestito il centro ricerche

Non si hanno notizie di lei ormai da quasi 48 ore e le ricerche di un’anziana donna vicentina di 86 anni sono state potenziate da stamattina. E’ sparita da Villaganzerla, la frazione di Castegnero dove vive, la pensionata Anna Bastianello.

Ad effettuare la denuncia formale di scomparsa è stato uno dei figli, dopo che domenica sera è stato constatato il mancato rientro della madre in casa, dove non rispondeva più al telefono. Prima si sono attivati i parenti dell’anziana, e subito dopo le forze dell’ordine fino alla chiamata ai vigili del fuoco.

Carabinieri, pompieri e volontari della Protezione Civile sono ora coordinati dall’Unità di crisi locale allestita già ieri sera dal Comune nel centro della frazione per coordinare le ricerche. L’ipotesi che appare più percorribile è che la donna si sia allontanata dal suo domicilio a piedi, da sola, forse per passeggiare nei paraggi, per poi smarrirsi oppure incappare in un incidente o in un malessere improvviso.

Un elicottero del 115 ha sorvolato tutto il giorno le campagne del Basso vicentino a bassa quota ma per ora non si hanno notizie di avvistamenti. I familiari avevano diffuso l’appello anche via social, parte dei quali (Facebook e Instagram) bloccati dal crash Meta in corso nel pomeriggio di martedì 5 marzo.

La notizia è in aggiornamento