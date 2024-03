Famila, a Praga sarà vittoria di testa o sconfitta “in croce”: si lancia la monetina Final Four

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Meno di 24 ore alla palla contesa che deciderà l’obiettivo numero uno delle stagione del Famila Basket Schio al di fuori dei confini nazionali. Dopo l’impresa di mercoledì scorso in un PalaRomare gremito da quasi 2.500 sostenitori, il quintetto altovicentino è volato già ieri alla volta della capitale della Repubblica Ceca per il duello da dentro o fuori dei quarti di finale di Euroleague Women, la massima competizione per club al femminile. Favori del pronostico forse a favore della squadra di casa, per il fattore campo e pubblico, oltre che per la testa di serie, ma il Famila è in un crescendo di forma certificato e si presenterà al completo.

In tarda serata di martedì sarà in partenza un pullman con la tifoseria in gruppo, oltre alle decine di scledensi che hanno scelto di muoversi privatamente via cielo o quattro ruote. La squadra campione d’Italia della palla a spicchi rosa si trova dunque da lunedì a Praga per ambientarsi al meglio in vista della sfida con lo Zvvz Usk Praha. Per proseguire l’annata europea, insomma, bisognerà battere la squadra ceca dove non ha mai perso per tutta la stagione, alla Kralovka Arena.

La società sportiva, le cestiste, lo staff tecnico e i fedelissimi dei colori arancioni presenti e incollati al video domani dalle 19 vogliono fortemente spingere il Famila al bis, dopo la storica Final Four giocata proprio qui un anno fa, conclusa sul podio al 3° posto. Si tratta di gara-3, dopo che 14 giorni fa l’Usk ha battuto nettamente le vicentine con un margine di 18 punti (78-60), con rivincita a favore delle tricolori mercoledì scorso a Schio: vittoria anche qui con margine pieno, un +12 (73-61 il punteggio). In pratica uno spareggio, senza alcun appello: chi vince avanza, chi perde si ferma. Con i canonici extratime in caso di parità dopo i quattro tempi di gara.

Per la prima volta da un paio di mesi a questa parte proprio nel clou della stagione europea il tecnico greco Georgios Dikaioulakos potrà contare su tutto il roster di giocatrici a piena disposizione. Rispetto a gara-2, dunque, sarà sul parquet anche Reisingerova, per quanto assente da sotto canestro ormai da settimane e con una forma da testare. Si gioca come d’abitudine alla Kralovka Arena nella capitale ceca e sarà possibile seguire la partita al Circolo Cattolico di Magrè (per info e prenotazioni 0445.043987) oppure in diretta streaming gratuita sul canale Youtube dell’Eurolega.

