Nuovo Governo, via Twitter gli auguri della politica mondiale

La premier Giorgia Meloni ed i 24 ministri hanno giurato nelle mani del Presidente della Repubblica e se via Twitter è arrivata l’esortazione della leader di Fratelli d’Italia a lavorare, via Twitter sono arrivati anche i commenti dei leader internazionali.

Uno dei primi è stato il presidente ucraino Zelensky che twitta: “Le mie congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima premier donna dell’Italia. Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi. Attendo con impazienza una continua fruttuosa cooperazione per garantire pace e prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo”.

La destra europea cinguetta. La leader del Rassemblement National francese, Marine Le Pen, scrive: “Rivolgo a Giorgia Meloni, nuova presidente del Consiglio dei ministri italiano, e a Matteo Salvini, vicepremier, tutti i miei auguri di successo. Ovunque in Europa i patrioti stanno salendo al potere e con loro questa Europa delle nazioni che noi auspichiamo”. Il leader ungherese Orban le fa eco: “Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! Grande giorno per la destra europea!”.

L’Europa e le sue istituzioni vogliono collaborare. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola scrive: “Congratulazioni Giorgia Meloni, la prima donna premier in Italia. L’Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri cittadini e sosteniamo l’Ucraina rimanendo uniti e determinati. L’Europa ha bisogno dell’Italia. Insieme supereremo ogni difficoltà. Buon lavoro!”. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, twitta: “L’Italia è una forte partner dell’Ue. Ho appena parlato con la premier Giorgia Meloni. Abbiamo discusso alcune delle nostre sfide comuni, la crisi energetica e la situazione economica. Abbiamo deciso di incontrarci molto presto a Bruxelles”.

Unione Europea e Nato anche nel messaggio del presidente degli USA Biden e de cancelliere tedesco Scholz. Il capo del Bundestag scrive: “Non vedo l’ora di continuare a lavorare in modo stretto insieme all’Italia nell’Ue, nella Nato e nel G7”, mentre l’inquilino della Casa Bianca twitta: “L’Italia è un vitale alleato Nato e un partner stretto mentre le nostre nazioni affrontano insieme le sfide comuni globali. Come i leadeer nel G7, sono impaziente di continuare a lavorare per far avanzare il nostro sostegno all’Ucraina, chiedere conto alla Russia delle sue responsabilità per le sue aggressioni, garantire il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici e costruire una crescita economica sostenibile”.