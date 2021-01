Oggi il nuovo Dpcm. Resta il coprifuoco, divieto di vendita da asporto alle 18, apertura musei nelle zone gialle ma solo nei feriali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Entrerà in vigore nelle prossime ore la nuova stretta per il nostro Paese: sono state illustrate dall’esecutivo nella riunione con le Regioni, i Comuni e le province nelle ultime modifiche al Dpcm valido da domani 16 gennaio. Quasi tutte le regioni rischiano l’arancione, con la Lombardia e la Sicilia molto probabilmente in zona rossa.

Con il decreto viene introdotta la “zona bianca”, in cui le uniche restrizioni sono il distanziamento e l’uso della mascherina. Ma i parametri per entrarci, ossia 3 settimane consecutive di incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti e un rischio basso, fanno sì che ci vorranno mesi prima che una regione possa trovarcisi. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, le scuole superiori in didattica a distanza al 50% da lunedì e l’inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni, introdotte con il decreto approvato mercoledì.