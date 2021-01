Si torna in campo: stasera il Vicenza ospita il Frosinone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il campionato di Serie B si è interrotto per una breve pausa lo scorso 4 gennaio, quando il Vicenza ha vinto 3-0 in casa del Brescia. Questa sera, al Menti, i biancorossi ospiteranno il Frosinone, formazione del Lazio attualmente ottava classificata.

Come detto, il Lane viene dalla splendida vittoria esterna sul campo del Brescia: 3 gol, 3 punti, porta inviolata e una grande prestazione in generale. Tutto perfetto dunque, se si contano anche gli esordi dei giovanissimi Mancini e Tronchin. Dopo la sconfitta interna con l’Entella era necessario cominciare il nuovo anno con il piede giusto: ora, si spera, i biancorossi continueranno su questa strada.

Il Frosinone, come detto, occupa “l’ottava piazza”. 25 punti in 16 partite per i laziali con la vittoria che non arriva da metà dicembre. Uno dei loro giocatori più forti è Niccolò Brighenti, ex difensore del Vicenza: indimenticabile il ricordo lasciato alla squadra berica tra 2012 e 2016. Senza dubbio, questa sera cercheranno di espugnare il Menti e conquistare 3 punti utili: Bizzotto e compagni sono avvisati.

Mister Mimmo di Carlo ha già espresso la sua: “Stiamo bene e loro sono forti, sarà battaglia“. Ancora una volta allora, il Vicenza sarà di fronte a un ostacolo impegnativo, ma non insormontabile. Diretta tv su RaiSport: anche da casa, il popolo biancorosso dovrà dare la sua. Calcio d’inizio alle 21.