Politica, altri 10 milioni per Ischia. Ok dal Cdm anche a nuovi aiuti all’Ucraina

A meno di una settimana dalla tragedia che ha colpito l'isola di Ischia, il governo Meloni ha varato un nuovo decreto aiuti col quale stanzia ulteriori 10 milioni di euro – da aggiungere ai 2 miliardi già messi in campo subito dopo i fatti. In particolare, il decreto prevede il blocco per i cittadini di Casamicciola e Lacco Ameno dei versamenti tributari, le cartelle esattoriali e i contributi e termini per gli adempimenti. Tutto fino a giugno del prossimo anno. Via libera anche a nuovi aiuti per l'Ucraina e alla salvaguardia della raffineria Lukoil di Priolo.



Intanto però nelle intenzioni del capo del dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, c'è la volontà di proseguire il lavoro per affrontare e risolvere le situazioni di emergenza a Ischia, prima di avviare il piano per gli interventi strutturali. Curcio ha tracciato il suo cronoprogramma nel corso di un incontro che si è svolto nelle scorse ore in Prefettura a Napoli. L'occasione è stata utile anche per augurare un buon lavoro al nuovo commissario Giovanni Legnini che, assicura Curcio, “si potrà avvalere delle strutture territoriali e centrali e potrà nominare anche uno o più soggetti attuatori”. L'attenzione, intanto, resta alta. Perché in caso di allerta per maltempo più di mille ischitani potrebbero dover abbandonare le proprie abitazioni.



Non solo aiuti per Ischia. Nel corso del vertice, il consiglio dei ministri ha accordato anche un nuovo invio di armi e mezzi militari all'Ucraina, dando continuità alle azioni del precedente governo. Tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 potrebbe arrivare inoltre sul tavolo dell'esecutivo il sesto decreto aiuti all'Ucraina: stavolta la necessità manifestata da Kiev è quella di avvalersi di sistemi missilistici di difesa aerea. Ma non è tutto, perché il governo “salva” anche la raffineria Isab-Lukoil di Priolo, ritenuta strategica e indispensabile per garantire all'Italia le forniture necessarie. Prevista un'amministrazione fiduciaria temporanea.