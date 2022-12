Studentessa di 15 anni investita da un’auto. Trasportata in ospedale, è in rianimazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Emergenza da codice rosso e ore di forte apprensione stamattina a Longare, dove un’adolescente del posto sarebbe stata investita da un’automobile nel centro del paese, in via Roma, all’altezza dell’incrocio con via Verdi. Sembra che la ragazzina, di soli 15 anni, si stesse recando a prendere l’autobus per raggiungere una scuola superiore del capoluogo berico.

L’investimento risale a poco dopo le 7 di giovedì mattina, con più persone di passaggio in quel momento a prestarle soccorso e inviare un sos al 118. Nel giro di pochi minuti si è vista un’ambulanza del Suem giunta dall’ospedale San Bortolo, con l’equipaggio di pronto intervento a trovarsi di fronte alla giovanissime in condizioni definite come “molto gravi”. I familiare della studentessa sono stati immediatamente rintracciati da alcuni conoscenti.

Secondo le prime indicazioni da Longare, la ragazza ferita sarebbe stata intubata sul posto prima del trasferimento urgente al polo medico di Vicenza, dove è stata affidata subito agli specialisti del reparto di rianimazione. Sullo scenario dell’incidente sono giunti invece i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. L’impatto tra il veicolo e il pedone sarebbe avvenuto in prossimità delle strisce di attraversamento, di fronte a un negozio di erboristeria.

La notizia è in aggiornamento