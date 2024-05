Presentate le liste per le Europee, l’Italia candida i leader: ci sono Meloni e Tajani

Si è chiusa alle 20 del primo maggio la finestra temporale per presentare le liste elettorali in vista delle Europee dell’8 e il 9 giugno. Restano da fare ancora le valutazioni per capire chi sarà escluso dalla corsa a Bruxelles, ma intanto conosciamo i nomi che compaiono nelle liste dei principali partiti politici, suddivisi per le cinque circoscrizioni: Italia Nord Occidentale, Italia Nord Orientale, Centro, Sud e Isole. Si va, dunque, dalla premier Giorgia Meloni fino al ministro Antonio Tajani; da Matteo Renzi a Ilaria Salis.

Il primo a ufficializzare la candidatura era stato lo scorso 20 aprile Antonio Tajani. Il vicepremier e ministro degli Esteri del governo Meloni sarà il capolista di Forza Italia in tutte le circoscrizioni. Qualche giorno dopo, il 28 aprile, la premier in chiusura dell'assemblea programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara aveva annunciato “di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia”. Sul fronte delle sfide interne, Meloni batte Calenda per un particolare, visto che la premier sarà capolista in tutte le circoscrizioni. Calenda ha ceduto la testa di lista all'ex ministra Elena Bonetti nel nordovest. Anche Cateno De Luca e l'ex viceministra pentastellata Laura Castelli saranno la testa di lista di 'Libertà-Sud chiama Nord' in tutte le circoscrizioni. Scelta opposta per i leader di Lega, M5s e Avs, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che non saranno candidati.

Dopo le candidature ufficiali si passa però ai controlli. Esentato dalla raccolta delle firme chi ha eletto un deputato, un senatore o un europarlamentare italiano. Per gli altri sono servite 15mila firme in ogni circoscrizione. La Corte d'Appello di Roma ha già escluso 'I Pirati' e 'Alternativa popolare' di Bandecchi, sindaco di Terni, che non hanno raccolto le firme e confidano in un collegamento con un partito già presente nell’europarlamento. E' probabile che lo stesso verdetto verrà emesso per 'Forza Nuova' e 'Partito Animalista-Italexit per l'Italia'. Solo 'Pace, Terra, Dignità' di Michele Santoro ha finora presentato gli scatoloni con le firme in tutta Italia. Le Corti d'Appello stanno verificando tutti i certificati elettorali. C'è da attendere ma presto arriveranno i verdetti.