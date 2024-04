Regionali in Basilicata, vince il centrodestra con Bardi. Salvini: “Vittoria schiacciante”

. Al termine delle votazioni che si sono concluse nella notte, il candidato a capo della coalizione delha ottenuto ile dunque resterà alla guida della Regione per altri 5 anni. È il risultato definitivo, ma che era già nell’aria con gli Instant Poll diffusi nel primo pomeriggio di lunedì 22 aprile, subito dopo la chiusura dei seggi delle 15. Piero, sostenuto dal, si ferma al 42,16% dei voti. In coda Eustachio Follia, candidato di Volt, con l’1,21% dei consensi.

Si chiude così, in attesa di conoscere anche il consiglio regionale, la prima fase di un'elezione caratterizzata soprattutto da un calo dell'affluenza alle urne, tanto che ha votato poco meno della metà degli aventi diritto. Soddisfatto, comunque, il presidente confermato che dopo l'esito del voto ha voluto ringraziare “i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. È una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il Presidente di tutti. Dedico pertanto a tutti i lucani questa vittoria”. Il suo sfidante, Marrese, si è congratulato con lui con una telefonata.

Una vittoria – quella di Bardi – festeggiata anche dai massimi vertici del centrodestra. “Vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione in Basilicata. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche. La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti” ha scritto su X la premier Giorgia Meloni. “Vittoria schiacciante” invece per il leader della Lega Matteo Salvini. Dall'altra parte, il segretario regionale del Pd Giovanni Lettieri parla di “Buon risultato nonostante la sconfitta”. Ma a pesare sono i dati statistici che vedono il centrosinistra vincente in solo 2 regionali in 16 mesi.