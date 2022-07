Renzi annuncia: Italia Viva corre da sola. Nel centrodestra nodo Letizia Moratti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il protagonista della giornata di campagna elettorale è Matteo Renzi che annuncia “Italia Viva correrà da sola”. L’ex premier però non esclude nessuna strada e nessuna alleanza, tanto che sull’incontro con Carlo Calenda di Azione dichiara: “è andato “bene, come sempre. Un incontro tra amici, ma l’amicizia non è sufficiente, bisogna vedere se condividiamo le idee”. Poi Renzi aggiunge: “Le alleanze non si fanno sulla base dell’alchimia o del gioco delle coppie si fanno mettendo al centro le scelte per i cittadini. Io, ad esempio, voglio dare più soldi per la Sanità, con il Mes per la Sanità. Voglio valorizzare le riforme fiscali come l’assegno unico per i figli. Se su queste cose siamo d’accordo, allora si può andare insieme alle elezioni”.

Nel centrosinistra Enrico Letta ha parlato alla direzione nazionale del PD ed ha dichiarato: “Farò di tutto per essere all’altezza del mandato che mi date, non abbiamo interlocutori semplicissimi, non sarà facile, la partita è costretta nei tempi e tutto avviene e in una situazione particolare”. Poi aggiunge: “Io vorrei che non fosse passato sotto silenzio uno dei passaggi chiave che ho fatto nella mia relazione, e cioè che il cuore del nostro progetto politico siamo noi ed è la nostra lista. Poi ci sono delle alleanze che siamo costretti a fare dalla legge elettorale, ma i due livelli sono completamente diversi tra di loro”.

Nel centrodestra l’ago della bilancia è Letizia Moratti: “Io ho dato la mia disponibilità al centrodestra e la riconfermo. Ovviamente mi aspetto un chiarimento col centrodestra. Credo sia doveroso e urgente” ha detto la vicepresidente della Lombardia, rispondendo anche ad Attilio Fontana che l’aveva invitata ad un chiarimento qualora volesse avanzare la sua candidatura. La Moratti ha sottolineato: “Io mi sono sempre considerata al servizio dei cittadini, l’ho fatto sempre in maniera civica. Quindi il mio è un impegno civico”.