Previsioni meteo 26-28/07, caldo e temporali si alternano. Da giovedì ancora sole

LA SITUAZIONE GENERALE

Dopo i giorni di “secca” e clima torrido da ieri sera qualche temporale interrompe le fasi di sole, pur trattandosi di tipici rovesci e temporali estivi che non potranno influire in maniera decise sull’aridità dei terreni. Ne beneficerà almeno il caldo percepito, con temperature a livellarsi in basso riallineandosi così con le medie stagionali della fine del mese di luglio.

MARTEDI 26 LUGLIO

Nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso dapprima sui monti e verso sera anche sulla pianura. In montagna dal pomeriggio attese piogge estese sulle Dolomiti e diffuse sulle Prealpi, sulla pianura andando da nord a sud verso sera piogge da sparse a locali; si

tratterà di piovaschi o rovesci o in alcuni casi temporali locali. Temperature in calo anche

sensibile rispetto a lunedì, con minime a tarda sera; valori generalmente sopra la media in modo leggero/moderato, solo durante le piogge temporaneamente sotto la media anche in modo più significativo.

MERCOLEDI 27 LUGLIO

Fino al mattino nuvoloso, dal pomeriggio in diminuzione fino a cielo anche sereno più sulla pianura e verso sera. Precipitazioni nella prima metà di giornata sulla pianura andando da ovest a est probabilità da medio-bassa (25-50%) a bassa (5-25%) per piogge che si verificheranno in vari momenti arrivando a risultare da sparse sulle zone occidentali a locali sulle zone orientali, sui monti probabilità bassa (5-25%) per piogge locali a tratti; accumuli modesti, nonostante si possa verificare qualche rovescio/temporale. Di pomeriggio sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per piogge locali e sui monti probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge sparse; in prevalenza si tratterà di piovaschi/rovesci, pure qualche temporale specie in montagna. Temperature in calo anche sensibile rispetto a martedì,

valori generalmente prossimi alla media.

GIOVEDI 28 LUGLIO

Generalmente sereno o poco nuvoloso, in montagna di pomeriggio sviluppo di nuvolosità

cumuliforme specie sulle Dolomiti. Precipitazioni nel pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti per piogge sparse e bassa (5-25%) sulle Prealpi per piogge locali, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti. Temperature. In calo fino al primo mattino e successivamente in aumento, differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì.