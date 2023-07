Riforma della giustizia, insorge l’Anm: male la separazione delle carriere

Ad intervenire, ancora una volta, è l’Associazione Nazionale dei Magistrati che, per bocca del presidente Giuseppe Santalucia, afferma: “Fare dell’azione penale un’azione discrezionale, e poi certamente prima o poi sotto il controllo politico, la vediamo una cosa pericolosa per la democrazia”. Poi Santalucia aggiunge: “La separazione delle carriere è una riforma che apre ad altre, perché dalla separazione dovrebbe poi seguire la discrezionalità dell’azione penale”.

Il presidente dell’Anm spiega: “Un pm separato dalla giurisdizione e quindi fuori da quei meccanismi di compensazione e di controllo che prevede la Costituzione, lo lasceremo da solo o ci sarà qualcun altro che ambirà al controllo sull’azione penale? E quello non potrà che essere il controllo politico”.

Poi Santalucia conclude il suo intervento sottolineando come il caso dell’Italia potrebbe profilarsi come unico nel mondo: “Non si può fare comparazione con altri Paesi trasportando modelli istituzionali da un Paese all’altro, perciò bisogna stare molto attenti. In Italia bisogna tenere conto di una tradizione e di un modo di in cui sono impostate le relazioni politico-istituzionali”.