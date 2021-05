Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale: pronto a tornare in politica

“Forza Italia saluta con entusiasmo questi positivi sviluppi, che avvicinano il momento nel quale il proprio leaderche in questi mesi gli è stata preclusa su stretta indicazione medica”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato su Facebook le imminenti dimissioni dall'ospedale di Silvio Berlusconi.

“Il presidente Berlusconi – proseguiva il post di Antonio Tajani – naturalmente non ha mai smesso di seguire puntualmente le vicende politiche, per quanto compatibile con il riposo assoluto prescrittogli dai curanti, è rimasto in contatto continuo con i vertici del Movimento, ed è ansioso di tornare alla piena attività. Si atterrà tuttavia naturalmente ai tempi e alle regole di prudenza indicate dai sanitari. Il Presidente è grato e commosso dalle tante manifestazioni di affetto, di amicizia e di solidarietà ricevute dai militanti di Forza Italia, dai vertici delle istituzioni, da alleati e avversari politici”.

L'ex premier era ricoverato all'ospedale San Raffaele da martedì scorso, 11 maggio, per complicazioni legate al post Covid e stavolta ha scelto la linea del riserbo: a differenza delle precedenti dimissioni, il leader di Forza Italia ha evitato cronisti e fotografi, lasciando la struttura direttamente in auto ed uscendo da un varco secondario.