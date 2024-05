Un “Lane” di ferro e… Ferrari piazza due gol al Padova. Sabato all’Euganeo la replica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il “Lane” trafigge lo scudo biancoscudato due volte e conduce per 2-0 al giro di boa nel derby tutto veneto valido per i quarti di finale playoff di serie C. La doppietta realizzata dalla punta Franco Ferrari, con un gol per tempo, rovescia il vantaggio a favore del Padova che dovrà quindi battere i biancorossi di due reti (o più) per conquistare il pass unico per le semifinali in palio. Entrambe segnate al 10 minuto, quello magico, sia nel primo che nel secondo tempo.

Nel posticipo di 24 ore dovuto al maltempo che si abbattuto ieri sul Vicentino, L.R. Vicenza sostenuto da un tifo formidabile porta a compimento il piano perfetto, mettendo quei due mattoni necessari per guardare con fiducia al duello di ritorno in programma sabato alle 20.30 allo Stadio Euganeo. Con la squadra vicentina condotta da Stefano Vecchi ad allungare ancora la formidabile striscia positiva a 20 incontri senza sconfitte.

Ancora una volta biancorossi avanti subito, cross basso al volo di Costa su lancio alto ad aprire, “El Loco” Ferrari si fa spazio al limite dell’area piccola e di piede batte a rete sotto la Curva Sud perforando Donnarumma senior. Padova ospite di serata per niente in serata in costruzione di gioco, ma vicino al pareggio prima dell’intervallo. Il raddoppio arriva sempre nella prima parte della ripresa, con sempre il bomber berico abile e fortunato a trovarsi la palla davanti agli occhi dopo la traversa colpita in scivolata da Tallarico, Ferrari al colpetto con la fronte e 2-0 fissato. Le punizioni di destro di Cretella fanno paura, ma Confente vola che è un piacere tra i pali sulla seconda delle tre, poi ci pensa proprio il legno a negare il gol dell’1-2 ai biancoscudati, cementando lo zero sul conto del passivo in questi playoff.

Sul fronte dell’ordine pubblico e della cronaca non si sono avute segnalazioni di disordini o di episodi extracampo tra supporters, e visto il precedente di novembre 2023 e quello a cui si è assistito sabato con lo scempio del Menti da parte dei sostenitori del Taranto, è anche questa una vittoria importante per la Vicenza del pallone. Pubblico pagante 10.800 persone ma l’impressione è che gli spalti traboccanti di gente abbiamo ospitato anche più gente, mentre le sezioni delle tribuna rimaste vuote sono giustificate da ragioni di sicurezza.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH DI ANDATA – QUARTI DI FINALE PLAYOFF SERIE C