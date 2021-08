Vaccinatevi e rispettate le regole. Questo l’appello di Draghi agli italiani per le vacanze

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prima della pausa di Ferragosto, il Presidente del Consiglio ha incontrato i giornalisti a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione e toccando vari temi, dalla pandemia all’economia, dalla scuola alla longevità del Governo.

Nell’augurare buone vacanze agli italiani, Draghi ha rivolto un appello: “Vaccinatevi e rispettate le regole”. Poi ha spiegato: “Dobbiamo essere sicuri di aver fatto di tutto per evitare che la pandemia si aggravi: che basti o non non lo sappiamo. Tutto viene fatto sulla base delle evidenze e dei dati di oggi”. E sui vaccini ha detto: “Non voglio celebrare successi però va detto che l’Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti, rispetto a Francia, Germania e Stati Uniti. Occorre che questo sforzo continui”.

Per quanto riguarda l’orizzonte temporale del Governo, il Premier ha detto: “l’orizzonte di questo governo è nelle mani del Parlamento. Non ci sono lati scuri o lati chiari, quello che conta sono i risultati e i partiti portano risultati, non è che loro hanno in mente obiettivi diversi. Non esiste contrapposizione tra questo governo, il presidente del Consiglio e i partiti. Questo governo vive perché c’è il Parlamento”.

Altro tema toccato, quello della sicurezza sul lavoro. Ancora una morte bianca nelle scorse ore e Draghi ha detto: “Voglio rivolgere un pensiero affettuoso e commosso a tutti coloro che volevano bene a Laila El Harim. Due mesi fa era la D’Orazio, e così via ogni giorno. E’ stato fatto molto ma ancora di più c’è da fare”. E poi ha aggiunto: “Ci sono tanti problemi che riguardano il lavoro, c’è stata una riunione con il ministro, c’è una cosa che sta a cuore a tutti noi e a me in particolare: cercare di fare qualcosa per migliorare la situazione inaccettabile sul piano della sicurezza sul lavoro”.