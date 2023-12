Via libera alla Manovra 2024. Voto finale il 29 dicembre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Aula del Senato ha dato il via libera alla Manovra 2024. La Legge di Bilancio è stata approvata con 109 sì, 72 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa all’esame della Camera e il via libera finale del Parlamento è previsto per il 29 dicembre. In mattinata a Palazzo Madama era arrivato prima l’ok alla fiducia sul maxiemendamento e alla Nota di variazioni di bilancio, approvata con 110 sì, 73 contrari e un astenuto.

“Abbiamo approvato il bilancio dello Stato, dove c’è dentro anche quello che abbiamo fatto” ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, aggiungendo che “Tanti l’hanno criticato, siccome viviamo in tempi complicati, speriamo non sempre ci sia una guerra in Europa, abbiamo deciso di aiutare le famiglie italiane più bisognose proprio nel 2024, perché ci siamo resi conto che purtroppo questa guerra ha portato anche tanta inflazione nelle case degli italiani”. A Montecitorio però – il 29 dicembre – il governo non porrà la fiducia: “Abbiamo raggiunto con l’opposizione un buon accordo: hanno chiesto di non porre la fiducia a fronte della garanzia di una discussione ordinata”, aveva spiegato nei giorni scorsi il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.



Convinto del no alla manovra è Matteo Renzi. Il senatore di Italia Viva ha sintetizzato il suo parere negativo con tre ragioni: “la Manovra si basa su un assunto falso, sarebbe un falso di bilancio; in secondo luogo è una legge sbagliata e, terzo, tradisce una visione dell’Europa e del mondo diametralmente opposta alla nostra e cioè sovranista e populista”. Per il capogruppo del M5s al Senato, Stefano Patuanelli, “Tutti i parametri europei, dal Mes del 2011 al nuovo Patto di stabilità, sono figli di un governo di destra che porterà danni enormi a questi paese”.