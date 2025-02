Alla Borsa del Turismo la Pedemontana vicentina si è ha raccontata come una “destinazione intelligente”

L’Ogd Pedemontana Veneta e Colli ha partecipato recentemente alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano, uno degli eventi di riferimento per il settore turistico. Svoltasi dal 9 all’11 febbraio, è stata un’importante occasione per per valorizzare la Pedemontana Veneta, promuovendo l’offerta turistica e sviluppando nuove strategie per il 2025.

L’Ogd Pedemontana Veneta e Colli pone al centro della sua partecipazione il concetto di

destinazione intelligente, con un’attenzione particolare a segmenti turistici in forte crescita, quali i cammini, il turismo delle radici e il cicloturismo. L’obiettivo è quello di valorizzare le risorse locali, promuovere un turismo sostenibile e creare nuove opportunità per il territorio, favorendo una fruizione consapevole ed innovativa delle sue eccellenze.

La presenza alla Bit ha rappresentato un’opportunità strategica per rafforzare la rete di

collaborazioni, confrontarsi con operatori del settore e dare slancio a progetti che possano rendere la Pedemontana Veneta una destinazione sempre più attrattiva ed accessibile a un pubblico più vasto. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla destagionalizzazione dell’offerta turistica, sul fare rete tra i diversi attori del territorio e sulla creazione di esperienze che non sottraggano, ma aggiungano valore al patrimonio esistente.

Tra le richieste più frequenti pervenute presso il desk della Ogd, è emerso un interesse per le Ville Venete, nonché per i percorsi enogastronomici, che offrono l’opportunità di degustare i sapori tipici e le eccellenze della tradizione culinaria locale. Grande attenzione è stata inoltre riservata ai sentieri di trekking. Questi elementi confermano l’attrattiva sempre crescente di esperienze che coniugano cultura, natura e tradizione, rispondendo così alle esigenze di un turismo consapevole ed orientato alla valorizzazione del patrimonio locale.

Sono stati, inoltre, raccolti numerosi spunti ed idee attraverso incontri e conferenze con

professionisti del settore. Questi momenti di confronto hanno rappresentato un’opportunità

preziosa per approfondire le dinamiche del mercato, analizzare le tendenze emergenti ed

individuare soluzioni innovative. L’obiettivo principale è stato quello di affinare le strategie future, garantendo un approccio sempre più mirato e performante, in grado di rispondere in modo efficace e proattivo alle esigenze del mercato in continua evoluzione.

In definitiva, l’Ogd Pedemontana esprime grande soddisfazione per i risultati conseguiti e per le collaborazioni avviate nel corso di questi giorni di fiera. Il Presidente dell’Ogd,

Nicolas Cazzola, conferma: “L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita, permettendo di stringere nuove relazioni, consolidare partnership già esistenti e raccogliere preziosi suggerimenti per il futuro. Sicuramente, l’esperienza vissuta si traduce in un bagaglio ricco di spunti, ispirazioni ed idee innovative, che saranno oggetto di approfondimento e sviluppo nei prossimi mesi, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le strategie e le iniziative del territorio”.