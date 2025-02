La musica dal “basso” (di Davide Pezzin) vola in alto. Suonando Ligabue e De Andrè

Musica non solo da ascoltare ma anche di cui discorrere nella puntata di Elefante Bianco, con ospite speciale il musicista Davide Pezzin, bassista che collabora tra gli altri artisti con Luciano Ligabue, e nome arcinoto per che le note le “mastica” oltre che ascoltarle, appunto. Una carriera quasi trentennale da polistrumentista già alle spalle, il vicentino d’adozione dagli esordi nei Mistonocivo a metà anni ’90 ha assaggiato in seguito diversi generi e collaborazioni di alto livello con una varietà di artisti. Classe 1972, studi di conservatorio al “Pedrollo” di Vicenza, Davide porta con sé ancora i brividi delle 100 mila e oltre persone di Campovolo 2022, dove era sul palco a fianco di Ligabue. “E’ stato come il primo passo dell’oomo sulla Luna”, lo descrive con una battuta.

E’ proprio Pezzin a proporre una selezione di brani musicali da lui scelti, spaziando da Pino Daniele a Peter Gabriel per cominciare. Insieme a lui è il basso elettrico il vero protagonista della serata in musica nello studio di Radio Eco Vicentino, strumento “passato tra le dita” di un cultore viscerale delle vibrazioni, sia delle corde che del cuore di chi ama l’arte delle note, ben oltre la passione.

Per chi conosce il genere il podcast è a maggior ragione tutto da ascoltare per la proposta di brani famosi(ssimi) e non, dove i giri di basso e le pizzicate s’intrecciano una sull’altra e fanno scuola. L’ordinario per chi come Davide Pezzin ha fatto di una passione di gioventù, appunto, il suo mestiere per la vita, scoprendo di ascolto in ascolto nella sua formazione gruppi musicale e bassisti da ogni angolo del pianeta, valorizzando sempre gli artisti del panorama italiano, con Fabrizio De Andrè in “pole”.

Un cantautore particolarmente caro al bassista veneto, che collabora regolarmente con il figlio dell’artista genovese, Cristiano De Andrè, accompagnandolo da membro della band. Per il figlio d’arte la recente partecipazione a Sanremo 2025 insieme a Bresh, di cui si parla nel corso della puntata, prima di passare in rassegna pezzi musicale dove proprio Pezzin suona il suo strumento/amico. Con tra gli altri Elisa e Piero Pelù, solo due citazioni d’obbligo per non raccontare tutto.

Per le altre, e le tante curiosità distribuite tra un brano e l’altro, basta godersi i 90 minuti musicalmente genuini di Elefante Bianco realizzati da Bruno Corradini e Mister Charlie in regia.