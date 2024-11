Attese azzerate contro la cataratta: ai Poliambulatori San Gaetano interventi in 15 giorni

La cataratta crea una progressiva opacizzazione della vista rendendo difficile il quotidiano.

Un fenomeno legato all’invecchiamento, ma che, negli ultimi anni, si presenta sempre più spesso anche in età più giovane, attorno ai 50 anni, a causa di una eccessiva esposizione solare, dell’utilizzo di tablet e cellulari o di patologie metaboliche. Oggi è possibile effettuare l’intervento per cataratta senza attese, tornando a vedere chiaro e recuperando appieno la propria quotidianità.

Quando operare la cataratta?

Le esigenze visive negli ultimi anni sono cambiate. Anche le persone anziane hanno bisogno di una visione ottimale per continuare a svolgere attività quotidiane, come leggere su tablet e cellulare o guidare. La decisione di risolvere il fastidio visivo dipende da quanto questo influisce sulla qualità della vita e sulle esigenze lavorative e sociali. Trascurare la cataratta, inoltre, può portare a un progressivo peggioramento con una limitazione sempre maggiore della vista. Dunque le persone si rivolgono alla chirurgia non appena iniziano ad accusare i primi sintomi.

Quali sono i sintomi della comparsa della cataratta?

I sintomi principali includono offuscamento e calo della vista, alterazione dei colori e visione doppia. Di fronte a questi segnali è consigliata una visita oculistica completa per valutare la situazione. In caso il paziente lamenti fastidi e difficoltà nello svolgere attività comuni la soluzione rapida ed efficace è quella dell’intervento chirurgico.

Come si effettua l’intervento per cataratta?

Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante: gli interventi divengono più sicuri e rapidi. Presso la San Gaetano Clinica e Ricerca di Thiene l’intervento per la cataratta è ormai una procedura consolidata, semplice e rapida. In soli 10-15 minuti e in anestesia topica (solo con gocce), il cristallino opacizzato viene sostituito con una lente artificiale che permette il recupero di una vista nitida.

Perché scegliere la tecnologia Premium?

Poliambulatori San Gaetano, da sempre attento ai progressi e alle innovazioni in campo medico, offre ai propri pazienti la possibilità di scegliere lenti Premium: un cristallino artificiale di ultima generazione che permette non solo di eliminare il fastidio della cataratta ma anche di liberarsi dei difetti visivi, come presbiopia e astigmatismo, eliminando la necessità degli occhiali.

Gli interventi per cataratta effettuati presso Poliambulatori San Gaetano sono rateizzabili con soluzioni personalizzate. Inoltre il centro è in convenzione con fondi sanitari per lavoratori e assicurativi. Un servizio completo e personalizzato che combina alta tecnologia e attenzione alle esigenze del paziente. Per prenotazioni e richieste di informazioni, contattare Poliambulatori San Gaetano allo 0445-372205.