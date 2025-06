Missili iraniani, allarme a Tel Aviv. Attacchi israeliani su un centro di distribuzione di aiuti a Khan Younis

Sirene d’allarme stanno suonando a Tel Aviv e in numerose aree di Israele per il lancio di missili dall’Iran. L’Esercito ha reso noto che il sistema di difesa è stato attivato.

E’ scoppiato un incendio nella sede della televisione di Stato iraniana a Teheran, dopo che ieri un attacco israeliano ha gravemente danneggiato uno degli edifici e causato tre morti. Dopo l’annuncio da parte dell’esercito israeliano dell’uccisione del generale iraniano Ali Shadmani, il premier israeliano Netanyahu non ha escluso l’eliminazione della Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Khamenei, che da venerdì si troverebbe in un bunker sotterraneo: “Potrebbe fare la fine di Saddam” ha detto. Intanto, secondo quanto riporta la Cnn, l’Intelligence Usa ritiene che, prima che Israele lanciasse il suo massiccio attacco contro l’Iran venerdì, Teheran non stesse perseguendo attivamente la costruzione di un’arma nucleare.