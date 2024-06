Eliminare il dolore alla spalla: Poliambulatori San Gaetano propone un’innovativa tecnica chirurgica

Chiunque abbia subito traumi, svolga lavori pesanti o pratichi sport può sviluppare una lesione alla cuffia dei rotatori della spalla. Inizialmente si presenta come un fastidio, ma nel tempo si può trasformare in una limitazione funzionale che impedisce azioni quotidiane come il semplice pettinarsi o toccarsi la testa. Tuttavia oggi esiste una soluzione innovativa.

Il dottor Marco Capuzzo, Specialista in Ortopedia e Traumatologia presso Poliambulatori San Gaetano, esegue, uno tra i pochi, il “Transfer del Gran Dorsale“, un intervento indicato per persone giovani o attive con lesioni irreparabili ai tendini della cuffia.

Il gran dorsale è il muscolo più ampio presente nel corpo umano, che si suddivide in quattro parti, vertebrale, iliaca, costale e scapolare. “Grazie alla sua posizione tra i muscoli della schiena, svolge importanti funzioni sia a livello dell’omero, sia a livello del tronco che a livello della scapola”, spiega il dottor Capuzzo. Permette, dunque, il corretto movimento del braccio e della spalla, inferiormente e posteriormente. La diagnosi della presenza di una lesione richiede radiografia e risonanza magnetica ad alto campo. È, inoltre, importante escludere la presenza di un livello grave di artrosi: “In caso di artrosi avanzata, è necessaria una protesi”, specifica il medico. È, infine, importante considerare anche l’età del paziente, idealmente tra i 50 e i 70 anni, e il suo livello di attività fisica.

Il Transfer del Gran Dorsale è un intervento della durata di 50-60 minuti che viene eseguito in anestesia generale con blocco del dolore. Si inizia tramite artroscopia seguita dall’incisione chirurgica necessaria per il prelievo del tendine del gran dorsale, che poi viene fissato all’interno della spalla con delle apposite ancore chirurgiche. Il recupero post operatorio è soggettivo e varia da due a sei mesi: molto dipende dalla condizione pre-

operatoria della spalla. Dopo due settimane di immobilizzazione con un tutore, la riabilitazione diventa fondamentale. Nel 80-90% dei casi, si raggiunge il pieno recupero.

Presso Poliambulatori San Gaetano l’intervento può essere effettuato tramite convenzioni assicurative come Unisalute o Metasalute, o tramite pagamenti rateali agevolati. Per informazioni e per prenotare una visita Ortopedica è sufficiente contattare la segreteria allo

0445.372205.