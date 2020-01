Quadra Business class: conoscenze per capire, competenze per fare

Il mondo business spiegato semplice

Chi si ferma è perduto. E chi non si forma, si ferma.

C’è una nuova scuola di business in città. È in strada Casale 98, a Vicenza, e ha un nome e cognome: Quadra Business Class.

Nata dalle menti di Federico Miotti, fondatore di Quadra Studio, e Matteo Cocco, consulente e docente di strategia d’impresa, la scuola di alta formazione si propone per imprenditori, manager, responsabili di funzione e professionisti che desiderano formarsi, tenersi aggiornati e sviluppare proficue relazioni.

“Oggi fare impresa – constata Miotti – è complesso. Il mercato globale attuale richiede competenze sempre più specifiche”. “Quadra lo sa – aggiunge Cocco – perché lavora da sempre al fianco degli imprenditori. Conosce i loro problemi, le loro ambizioni, le sfide che sono chiamati ad affrontare quotidianamente”.

Una business school innovativa e contemporanea

A partire da questa consapevolezza nasce Quadra Business Class, un percorso di incontri incentrati sui temi più rilevanti per chi fa business. Corsi a numero chiuso, previa iscrizione, suddivisi in due tipologie: Long distance business class (corsi di alta formazione) e Workshop Journey (corsi brevi). Le tematiche proposte, di estrema attualità, spaziano dalla finanza d’impresa alla relazione con il cliente e la vendita, dal modello di business alla sostenibilità, dall’innovazione al project management, dalla professione di influencer al ruolo delle persone nell’azienda.

Formazione da 10 e lode

Docenti d’eccellenza, quali gli stessi Federico Miotti e Matteo Cocco, affiancati, in questa prima parte dell’anno, da Matteo Ward, co-fondatore di WRÅD, brand di moda sostenibile, Maurizio Ciraolo, una laurea in ingegneria gestionale e una lunga esperienza in ambito formazione e project management, Valentina Dal Maso, dottore commercialista, e Davide Pignatelli, avvocato, accompagneranno i partecipanti a decifrare la complessità del mondo di oggi.

Come? Attraverso case history, esperienze concrete, strumenti e metodologie da analizzare e comprendere al fine di favorire una partecipazione viva e proattiva in ambito lavorativo. Non solo corsi in aula: il contatto con il docente prosegue con incontri personalizzati per fornire una formazione completa e “su misura” a ogni partecipante.

Tutti i corsi e le date sono consultabili alla pagina quadra.studio/businessclass e sulla pagina Facebook di Quadra Studio.